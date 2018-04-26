МВФ требует повышения тарифов на газ для состоятельных украинцев

26 апреля, 2018, 14:39

Международный валютный фонд настаивает на повышении тарифов на газ для богатых украинцев, одновременно поддерживает защиту малообеспеченных с помощью субсидий

Об этом в интервью заявил первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон, передает РБК-Украина.

“Обеспеченные граждане должны платить фактическую стоимость топлива. Ведь, кроме газа, люди привыкли платить за любой другой товар ровно столько, сколько он стоит. Например, когда вы импортируете автомобиль, покупатели знают, что они должны заплатить полную стоимость этого авто. Вы не продаете машину по одной цене для бизнеса, а с другой — для населения”, - говорит Липтон.

Он также добавил, что в газе нет ничего особенного, что позволило бы платить за его потребление другим способом. Заметил, что естественно ожидать от людей оплаты за потребленные ими ресурсы, если у них для этого есть средства. Одновременно Липтон подчеркнул необходимость защиты малообеспеченных путем системы жилищных субсидий.

“Нынешняя система субсидирования защищает более 30% малообеспеченных граждан, поэтому повышение цен на газ на них не повлияет никоим образом. И каждый раз, когда Украина корректирует цены на газ для бытовых потребителей, корректируется и финансирование программы государственной поддержки этих лиц”, - добавил первый заместитель главы МВФ.