Мозг, который живет вне тела: Биологи научились поддерживать его жизнь более суток
Об этом главный редактор MIT Technology Review Нинад Систан рассказал в своем докладе.
Исследователи разработали замкнутую систему обеспечения жизни мозга BrainEx, которая прокачивает искусственную кровь через все необходимые для существования органа участка. Эксперимент проводили на 200 свиньях, а мозги без тела с помощью этой системы жили до 36 часов.
Пока ученые не могут однозначно сказать, ли в таком случае умственная деятельность. То есть может мозг думать без тела. Они также допускают, что добавлен в искусственную кровь антивоспалительный препарат мог заблокировать сознание.
По словам Систан, ученые хотели бы провести подобные эксперименты на человеческом мозге, но для этого нужны разрешение от властей, и "решение этического аспекта этого эксперимента".
В процессе поддержания активности мозга выяснилось, что даже после смерти организма миллиарда мозговых клеток находятся в нормальном состоянии и готовы продолжать свою работу.
Ученые считают, что способность сохранить процессы микроциркуляции и исключить риск отмирания миллиардов клеток позволяет осуществить настоящий прорыв в трансплантологии, при котором донорские органы, "подключены" к таким системам, гарантированно будут доезжать до тяжелых пациентов.
Кроме того, ученые хотят первыми создать полную "карту" соединений между клетками человеческого мозга, который должен обеспечить более полное и точное понимание всех процессов, которые там происходят. Потенциально это исследование может привести к значительным открытиям и серьезно продвинуть мировую медицину.
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- Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне слепые тетри Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по 2:00 в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
- А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
- Также биологи из Университета Солка в Калифорнии вживили в голову мыши человеческие мозговые органеллы размером с чечевицу и вырастили человеческий "мини-мозг". Такую технику в будущем можно будет использовать для пересадки в мозг людей, которые получили травмы или имеют проблемы развития.
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