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Мозг, который живет вне тела: Биологи научились поддерживать его жизнь более суток

Ученые из Йельского университета научились сохранять жизнь мозга свиньи отдельно от ее тела

Об этом главный редактор MIT Technology Review  Нинад Систан рассказал в своем докладе.

Исследователи разработали замкнутую систему обеспечения жизни мозга BrainEx, которая прокачивает искусственную кровь через все необходимые для существования органа участка. Эксперимент проводили на 200 свиньях, а мозги без тела с помощью этой системы жили до 36 часов.

Пока ученые не могут однозначно сказать, ли в таком случае умственная деятельность. То есть может мозг думать без тела. Они также допускают, что добавлен в искусственную кровь антивоспалительный препарат мог заблокировать сознание.

 

По словам Систан, ученые хотели бы провести подобные эксперименты на человеческом мозге, но для этого нужны разрешение от властей, и "решение этического аспекта этого эксперимента".

В процессе поддержания активности мозга выяснилось, что даже после смерти организма миллиарда мозговых клеток находятся в нормальном состоянии и готовы продолжать свою работу.

Ученые считают, что способность сохранить процессы микроциркуляции и исключить риск отмирания миллиардов клеток позволяет осуществить настоящий прорыв в трансплантологии, при котором донорские органы, "подключены" к таким системам, гарантированно будут доезжать до тяжелых пациентов.

 

Кроме того, ученые хотят первыми создать полную "карту" соединений между клетками человеческого мозга, который должен обеспечить более полное и точное понимание всех процессов, которые там происходят. Потенциально это исследование может привести к значительным открытиям и серьезно продвинуть мировую медицину.

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