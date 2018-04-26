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МОК поддержал желание Грузии провести зимнюю Олимпиаду-2030

Первый вице-президент Международного олимпийского комитета Наваль Эль-Мутавакель заявила о готовности поддержать Грузию в желании проводить зимние Олимпийские игры в 2030 году

Это прозвучало на встрече в среду, 25 апреля, на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, передает Интерфакс.

"Грузия - страна героев и на Олимпийских играх всегда представлена спортсменами высокого ранга. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы вы высказали свое желание, и мы одобряем ваше предложение", - сказала Наваль Эль-Мутавакель, добавив при этом, что готовы поддерживать страну в этом намерении.

Также вице-президент упомянула, что в 2015 году в Тбилиси на высоком уровне был проведен молодежный олимпийский фестиваль Европы.

Со своей стороны премьер-министр Грузии подчеркнул, что правительство прилагает значительные усилия в направлении развития зимних и горнолыжных видов спорта, поскольку это является одним из приоритетов.

По его словам, особое внимание уделяется рекомендациям экспертов МОК, которые в этом году уже посетили Грузию и изучили ситуацию и инфраструктуру в Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани.

В январе этого года глава правительства Грузии на заседании кабмина сообщил о намерении проведения в своей стране Олимпийских игр 2030 года. Это произошло после того, как Квирикашвили вернулся из Швейцарии, где он встречался с президентом МОК Томасом Бахом.

"Очень важно, что нашу заявку и положительную амбицию положительно встретил президент МОК и пообещал нам всестороннюю помощь", - сказал Георгий Квирикашвили, отметив, что с Бахом обсуждалось то, как должен готовиться Грузия весь этот период.

В марте в Грузии побывала специальная делегация экспертов МОК, которая изучила потенциальные возможности страны и определила направления для будущей работы.

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