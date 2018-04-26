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Misrosoft и Google заменили эмодзи реальных пистолетов на водные. Зачем

26 апреля Microsoft объявила, что заменит эмодзи реального револьвера на водный пистолет из-за "отзывов пользователей"

Об этом компания сообщила в Twitter.

 

Первой из технологических компаний ввела значок с игрушечным оружием в 2016 году компания Apple. Зато Microsoft в 2016 году наоборот заменили космический бластер на револьвер, чтобы отличаться от конкурента и соблюдать "индустриальные стандарты".

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Теперь аналогичные изменения внедряют Google, Twitter и Facebook. В ближайшее время эти компании заменят пиктограммы реальных пистолетов на водяные, хотя еще в 2017 году отказывались от этой идеи. Как отметили в энциклопедии Emojipedia, "Apple явно умнее других в дизайне эмодзи".

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Замены эмодзи оружия в 2016 году требовали активисты, выступающие за ужесточение закона о ношении оружия. Два года назад почти все технологические компании впервые высказались в поддержку введения контроля за оружием. Это произошло на фоне новых американских протестов и недавней стрельбы в школах.

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  • Напомним, в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба. Полиция официально сообщила о 17 погибших и более 50 раненых.

  • Нападавшего арестовали. Им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, известный своим асоциальным поведением. Власть однако не уделила этому должного внимания, и парень смог достать оружие.

  • Во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учащихся из школы во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек, президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей для предотвращения трагедии.

  • Ранее ФБР признало, что не смогло выявить потенциальную угрозу от 19-летнего Николаса Круза, который 14 февраля расстрелял 17 человек в школе Паркленда.

 

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