Misrosoft и Google заменили эмодзи реальных пистолетов на водные. Зачем

26 апреля, 2018, 13:28

26 апреля Microsoft объявила, что заменит эмодзи реального револьвера на водный пистолет из-за "отзывов пользователей"

Об этом компания сообщила в Twitter.

We are in the process of our evolving emojis to reflect our values and the feedback we've received. Here's a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht — Майкрософт (Microsoft@Microsoft) 25 апреля 2018 г.

Первой из технологических компаний ввела значок с игрушечным оружием в 2016 году компания Apple. Зато Microsoft в 2016 году наоборот заменили космический бластер на револьвер, чтобы отличаться от конкурента и соблюдать "индустриальные стандарты".

Теперь аналогичные изменения внедряют Google, Twitter и Facebook. В ближайшее время эти компании заменят пиктограммы реальных пистолетов на водяные, хотя еще в 2017 году отказывались от этой идеи. Как отметили в энциклопедии Emojipedia, "Apple явно умнее других в дизайне эмодзи".

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Замены эмодзи оружия в 2016 году требовали активисты, выступающие за ужесточение закона о ношении оружия. Два года назад почти все технологические компании впервые высказались в поддержку введения контроля за оружием. Это произошло на фоне новых американских протестов и недавней стрельбы в школах.

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