Misrosoft и Google заменили эмодзи реальных пистолетов на водные. Зачем
Об этом компания сообщила в Twitter.
We are in the process of our evolving emojis to reflect our values and the feedback we've received. Here's a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht— Майкрософт (Microsoft@Microsoft) 25 апреля 2018 г.
Первой из технологических компаний ввела значок с игрушечным оружием в 2016 году компания Apple. Зато Microsoft в 2016 году наоборот заменили космический бластер на револьвер, чтобы отличаться от конкурента и соблюдать "индустриальные стандарты".
Теперь аналогичные изменения внедряют Google, Twitter и Facebook. В ближайшее время эти компании заменят пиктограммы реальных пистолетов на водяные, хотя еще в 2017 году отказывались от этой идеи. Как отметили в энциклопедии Emojipedia, "Apple явно умнее других в дизайне эмодзи".
Читайте также: Как родились и развивались смайлы: От склоненной мордочки до сканирования лица
Замены эмодзи оружия в 2016 году требовали активисты, выступающие за ужесточение закона о ношении оружия. Два года назад почти все технологические компании впервые высказались в поддержку введения контроля за оружием. Это произошло на фоне новых американских протестов и недавней стрельбы в школах.
Читайте также: #Neveragain. Почему в США митингуют против свободного обращения оружия. Фоторепортаж
-
Напомним, в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба. Полиция официально сообщила о 17 погибших и более 50 раненых.
-
Нападавшего арестовали. Им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, известный своим асоциальным поведением. Власть однако не уделила этому должного внимания, и парень смог достать оружие.
-
Во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учащихся из школы во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек, президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей для предотвращения трагедии.
-
Ранее ФБР признало, что не смогло выявить потенциальную угрозу от 19-летнего Николаса Круза, который 14 февраля расстрелял 17 человек в школе Паркленда.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть