Медицина, образование и инфраструктура: правительство утвердило план реинтеграции оккупированного Крыма
Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает "Укринформ".
"Недавно правительство утвердило план, который позволяет сконцентрировать усилия всех без исключения органов власти в поддержку связей с нашими украинскими гражданами, которые живут в оккупации. Еще раз подчеркну - это задача не только одного министерства, это задача правительства, одобрившего соответствующий план, то есть это совместная работа всех министерств и ведомств", - отметил глава МинВОТ.
Он отметил, что разработчики плана постарались максимально расширить его, чтобы "все нашли свое место в реализации государственной политики", чтобы правительственные органы работали в партнерстве с неправительственными организациями.
"Целью плана мероприятий является обеспечение соблюдения прав и свобод граждан Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, а также тех граждан, которые живут на временно оккупированных территориях, а также реинтеграция этих территорий и населения в единое конституционное пространство Украины", - отметил первый заместитель главы ведомства Юсуф Куркчи.
Он рассказал, что план мероприятий предусматривает, в первую очередь, обеспечение прав и свобод, поддержку, помощь и связь с людьми из АР Крым, доступ к медицине, облегчение доступа к украинскому образованию, защиту лиц, подвергшихся преследованиям, защиту культурного наследия.
Также план мероприятий предусматривает предоставление доступа и всех возможностей к культуре и СМИ, а также развитие КПВВ и транспортной инфраструктуры.
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- 18 января Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- Напомним, во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым Волкер заявил, что США ценят сотрудничество с Украиной и помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.
- Спецпредставитель считает, что один день без обстрелов подтверждает эффективность дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе.
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