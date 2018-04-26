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Медицина, образование и инфраструктура: правительство утвердило план реинтеграции оккупированного Крыма

Правительство утвердило межведомственный план мероприятий по поддержанию связей с украинцами в оккупированном Крыму

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает "Укринформ".

"Недавно правительство утвердило план, который позволяет сконцентрировать усилия всех без исключения органов власти в поддержку связей с нашими украинскими гражданами, которые живут в оккупации. Еще раз подчеркну - это задача не только одного министерства, это задача правительства, одобрившего соответствующий план, то есть это совместная работа всех министерств и ведомств", - отметил глава МинВОТ.

Он отметил, что разработчики плана постарались максимально расширить его, чтобы "все нашли свое место в реализации государственной политики", чтобы правительственные органы работали в партнерстве с неправительственными организациями.

"Целью плана мероприятий является обеспечение соблюдения прав и свобод граждан Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, а также тех граждан, которые живут на временно оккупированных территориях, а также реинтеграция этих территорий и населения в единое конституционное пространство Украины", - отметил первый заместитель главы ведомства Юсуф Куркчи.

Он рассказал, что план мероприятий предусматривает, в первую очередь, обеспечение прав и свобод, поддержку, помощь и связь с людьми из АР Крым, доступ к медицине, облегчение доступа к украинскому образованию, защиту лиц,  подвергшихся преследованиям, защиту культурного наследия.

Также план мероприятий предусматривает предоставление доступа и всех возможностей к культуре и СМИ, а также развитие КПВВ и транспортной инфраструктуры.

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