Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США
26 апреля, 2018, 20:31
Сенат США в полном составе в четверг утвердил Майка Помпео на посту государственного секретаря США
Об этом сообщает “Голос Америки”.
За утверждение кандидатуры Помпео уже выступили 54 сенатора из 100, голосование до сих пор продолжается.
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- Напомним, ранее президент СШАП Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.
- На должность директора ЦРУ президент США назначил Джину Геспел, которая ранее была первым заместителем главы ведомства. Геспел имеет 30-летний опыт работы в ЦРУ и стала первой в истории женщиной, возглавившей это ведомство.
- Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине, должны оставаться в силе.
- 24 января комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутую президентом Дональдом Трампом на должность госсекретаря США.
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