Лига Европы: где и когда смотреть матчи 1/2 финала
26 апреля, 2018, 08:00
Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы
Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи
22:05 - "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания), телеканал "Футбол 1"
22:05 - "Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия), телеканал "Футбол 2"
- Последний представитель Украины в Лиге Европы - киевское "Динамо" прекратило борьбу в 1/8 финала, уступив итальянскому "Лацио.
- Римляне в четвертьфинале неожиданно проиграли австрийскому "Зальцбургу".
- Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.
- Лига Европы может стать последним турниром, который выиграет "Арсенал" под руководством французского тренера Арсена Венгера, который объявил, что после окончания этого сезона уходит в отставку.
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