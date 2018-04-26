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Лига Европы: где и когда смотреть матчи 1/2 финала


фото: uefa.com
Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы

Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи

22:05 - "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания), телеканал "Футбол 1"

22:05 - "Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия), телеканал "Футбол 2"

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