Львовский горсовет призвал Гриневич ввести христианскую этику в школах
Соответствующее обращение появилось на сайте Львовского горсовета.
В документе говорится, что без духовного возрождения общества на христианских ценностях невозможно построить суверенное и правовое государство.
"Христианская мораль не только питает определенные нормы поведения, но и воспитывает человека в любви к Богу, к своей земле, к семье. Христианское воспитание должно осуществляться не только в семье, но и в детских садах, средних и высших учебных заведениях”, - уверены львовские депутаты.
Для обеспечения развития религиозного образования Львовский горсовет просит Министерство образования и науки Украины ввести во всех учебных заведениях обязательный предмет "Христианскую этику" и спецкурсы “Христианская философия", "Христианская психология и педагогика", “Христианская социология”, а также возобновить преподавание предмета “Религиоведение”.
По информации Zaxid.net такое обращение инициировал представитель фракции ВО "Свобода" Тарас Гупало, и его поддержали 36 из 64 депутатов горсовета.
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-
Читайте также
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения