Львовский горсовет призвал Гриневич ввести христианскую этику в школах

26 апреля, 2018, 17:58

Депутаты Львовского городского совета поддержали обращение в министерство образования и науки с просьбой сделать христианскую этику обязательным предметом во всех учебных заведениях

Соответствующее обращение появилось на сайте Львовского горсовета.

В документе говорится, что без духовного возрождения общества на христианских ценностях невозможно построить суверенное и правовое государство.

"Христианская мораль не только питает определенные нормы поведения, но и воспитывает человека в любви к Богу, к своей земле, к семье. Христианское воспитание должно осуществляться не только в семье, но и в детских садах, средних и высших учебных заведениях”, - уверены львовские депутаты.

Для обеспечения развития религиозного образования Львовский горсовет просит Министерство образования и науки Украины ввести во всех учебных заведениях обязательный предмет "Христианскую этику" и спецкурсы “Христианская философия", "Христианская психология и педагогика", “Христианская социология”, а также возобновить преподавание предмета “Религиоведение”.

По информации Zaxid.net такое обращение инициировал представитель фракции ВО "Свобода" Тарас Гупало, и его поддержали 36 из 64 депутатов горсовета.