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Киевский футбольный клуб сменил название


фото: arsenal-kyiv.com
Столичный футбольный клуб "Арсенал" со следующего сезона будет называться по-другому

Об этом сообщил спортивный директор клуба Ивица Пирич в facebook.

"Сегодня ФК "Арсенал Киев" подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Со следующего года футбольный клуб будет называться ФК "Арсенал ЦСКА", - написал Пирич.

"Арсенал" сейчас выступает в первой лиге, имеет 65 очков и за пять туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу. У ближайших преследователей киевлян - "Ингульца" и "Полтавы" - 63 и 62 очка соответственно.

В Премьер-лигу напрямую выйдет команда, которая займет первое место, вторая и третья команды примут участие в переходных матчах с клубами элитного дивизиона.

  • В 2002 году "Арсенал" стал правопреемником ЦСКА в высшей лиге.
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