Куда и на сколько украинцы могут путешествовать по безвизу. Инфографика
Об этом сообщает издание "Слово и Дело".
В мире есть несколько десятков стран, готовых принять без предварительного оформления визы украинских туристов, которые путешествуют только с действующим загранпаспортом или же проезжают транзитом через несколько стран. В такие экзотические уголки планеты, как Фиджи или Перу, можно отправляться хоть на целое лето. После прилета на Фиджи прямо в аэропорту покупается виза на 4 месяца. На популярных островах-офшорах Антигуа и Барбуда можно без проблем отдыхать или заниматься бизнесом 120 дней, лишь бы хватило денег на проживание.
По биометрическому паспорту украинцы могут ездить в 32 страны. С лета прошлого года, когда для украинцев начал действовать безвизовый режим, только за полгода более 400 тысяч человек воспользовались биометрическими паспортами.
- В апреле МИД анонсировал введение безвизового режима с несколькими странами: Колумбией, Македонией, Уругваем и Перу.
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