Куда и на сколько украинцы могут путешествовать по безвизу. Инфографика

26 апреля, 2018, 21:50

Сейчас украинцы могут безопасно воспользоваться безвизовым режимом в 85 странах мира

Об этом сообщает издание "Слово и Дело".

В мире есть несколько десятков стран, готовых принять без предварительного оформления визы украинских туристов, которые путешествуют только с действующим загранпаспортом или же проезжают транзитом через несколько стран. В такие экзотические уголки планеты, как Фиджи или Перу, можно отправляться хоть на целое лето. После прилета на Фиджи прямо в аэропорту покупается виза на 4 месяца. На популярных островах-офшорах Антигуа и Барбуда можно без проблем отдыхать или заниматься бизнесом 120 дней, лишь бы хватило денег на проживание.

По биометрическому паспорту украинцы могут ездить в 32 страны. С лета прошлого года, когда для украинцев начал действовать безвизовый режим, только за полгода более 400 тысяч человек воспользовались биометрическими паспортами.