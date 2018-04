Кто выступит на киевском фестивале BeLive: Полный лайнап

26 апреля, 2018, 20:49

Агонь, KAZKA, LATEXFAUNA, LAUD, The Erised и еще много артистов играют на украинской сцене My Music Stage фестиваля BELIVE

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

21 июня на My Music Stage выступят украинские хип-хопперы. Одним из первых будет рэп-коллектив Тулим, которые делили сцену с легендарной группой Onyx. Здесь же выступят амбициозные Very the Jerry и Wavy Dem. Затем группа "Счастливые Люди", выпустившая в начале года мини-альбом "Время учиться кодировать". Закроет день закарпатская хулиганка Alina Pash.

22 июня отведено для инди-музыки. Начинать будет недавно образованная группа Braii, успевшая побывать в эфире радио "Аристократы", а до концерта выпустить дебютный ЕР. Певица LAYAH с необычным видением музыки и ее интерпретацией в арт-клипах. Единственные иностранцы на этой сцене, друзья из Литвы - группа ROYCE. Закроют день непосредственные LATEXFAUNA, кавер-версии на которых поет сама Кристина Соловей.

23 июня сцена посвящена поп-музыке. В этот день выступит дерзкая группа "Адвокаты" с дебютной пластинкой "23:45". DILEMMA - вернулась на большую сцену с гиперпопулярным клипом "На пати". Группа Open Kids, состоящая из пяти девушек ранее номинированных на премию M1 Music Awards в категории "Проект года". Поп-коллектив "Агон", основанный бывшими участниками группы Quest Pistols Антоном Савлеповым и Константином Боровским. А также в этот день выступит секретный гость.

24 июня My Music Stage откроют атмосферные и современные INDT и Mountain Breeze, участники Национального отбора Украины на Евровидение-2018. Группа The Erised, покоривший Европу певец LAUD, который работал с Джамалой и KAZKA - "Открытие года 2017" по версии музыкальной премии YUNA и "Дебют года 2017" по версии музыкального издания Karabas Live.