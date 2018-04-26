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Компания "Росава" представила полную линейку летней шины SOLAZO S PLUS. Новости компании

Компания "Росава" представила водителям полную линейку летней шины SOLAZO S PLUS. Модельный ряд расширен размерностью до 18 дюймов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

SOLAZO S PLUS - одна из первых шин предприятия с асимметричным рисунком протектора. Они пользуются популярностью среди высокоскоростных шин. Это не случайно: особенность рисунка в том, что внешняя сторона идеально работает на сухой дороге при большой скорости. Функция внутренней стороны рисунка протектора - отводить большое количество воды. Проектировщики отмечают, что это является элементом безопасности.

"Есть особенности рисунка, их не видно, возможно, снаружи. В канавках расположены небольшие такие выемки, которые способствуют тому, что разбивают звуковую волну. То есть это комфорт, это шум, который не любят автомобилисты", - рассказал начальник отдела перспективного проектирования ЧАО "РОСАВА" Евгений Черток.

Пока линейка представлена в 8 типоразмерах с диаметром обода 16, 17, 18 дюймов. Уже этим летом производитель планирует расширить ее 19-дюймовым.

"Шина показала себя во всех испытаниях очень хорошо, получила сертификаты, причем на скорость W, это 270 км/час. И хотя на таких скоростях никто не ездит, но это показатель надежности, и того, что можно без опасения использовать шины высокого класса производства "Росавы", - добавил Черток.

В рецептуре резиновой смеси использовали высокоактивную усиливающую силику ZEOSIL. Она обеспечивает надежное сцепление и устойчивость к выбоинам. Но, чтобы достичь такого результата, компания провела ряд исследований.

Пользуются популярностью также другие летние модели шин, которые производит компания Это ITEGRO, которая известна на рынке уже 3 года, и шина SOLAZO. Летние шины ITEGRO и SOLAZO имеют улучшенную резиновую смесь протектора. Достичь этого удалось благодаря новым технологиям и оборудованию.

"Основное внимание при разработке протекторной резиновой смеси уделялось повышению сцепления с мокрой дорогой и снижению потерь на качение. Мы собрали опытные партии шин. Это модельный ряд ITEGRO и SOLAZO S PLUS. Эти шины были отправлены на испытания в международную лабораторию. Мы уже получили сертификаты, подтверждающие, что данный состав является уникальным. Снижаются очень сильно потери на качение и улучшается сцепление с дорогой", - рассказала начальник центральной заводской лаборатории ЧАО "Росава" Елена Калинина.

Шины обеспечивают устойчивость на дорогах при любой погоде и имеют пониженный уровень шума. Обе линейки подходят под обода от 13 до 16 дюймов. Модели имеют показатели скорости 210 и 240 км/час. Однако производители рекомендуют ездить по нашим дорогам не быстрее 130 км/час.

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