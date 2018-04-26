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Княжицкий объяснил, как будет действовать новый закон о запрете фильмов государства-агрессора


фото: rada.gov.ua
Законопроект №8263, предложенный парламентским Комитетом по вопросам культуры и духовности, полностью запрещает прокат российских фильмов, теле - и радиопередач, а также устанавливает штрафы за нарушение в размере 10% от лицензионного сбора

Об этом сообщил председатель Комитета народный депутат Николай Княжицкий в статье для "Детектор Медиа".

"В чем необходимость такого законопроекта? В одном из предыдущих законов, автором которого я был, Верховная Рада запретила показ российских фильмов, созданных после 2014 года, то есть после начала российской агрессии в Украине. Отмечу, что запрещены только телепрокат фильмов и сериалов, и этот закон не касается показов в кинотеатрах. Закон начал действовать; это не только ограничило влияние российской пропаганды на украинцев, но и вызвало настоящий бум украинского кино, который мы впоследствии поддержали другими стимулирующими законами", - пишет Княжицкий.

Депутат отметил, что несмотря на позитивные изменения, российские пропагандисты нашли способы продвигать свою продукцию в Украине, получая при этом лицензии от Госкино.

"Чтобы обойти запреты, достаточно взять новый российский фильм, изменить его титры, в которых написать, что он украинский, украинско-российский или белорусский. Госкино выдаст на него прокатное удостоверение именно как на такой "нероссийский" фильм. И его покажут в эфире. После показа появятся обращения активистов, депутатов, Госкино отменит прокатку, но такая отмена не будет иметь никакого смысла, поскольку российская пропаганда уже дошла до украинского зрителя", - пояснил парламентарий.

Княжицкий привел несколько примеров такой работы российского агитпропа.

"Таких примеров десятки. Среди них сериал "Старшая сестра", в российской версии "Медсестра", "Чужая судьба" (переработка российского сериала "Чужая милая"). Последний был снят для телеканала "Россия-1" в 2015 году, кинокомпанией "Мотор фильм студия" режиссером Дмитрием Фиксом. В Украине его показали 21 и 22 января уже под названием "Чужая судьба". Непосредственно сейчас в украинском эфире идет анонс сериала "Я дарю тебе счастье", где список актеров совершенно совпадает с российским сериалом "Солнце в подарок", который произведен компанией "Русское" в 2015 году, а в 2016 году показан на канале "Россия-1", - перечислил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности.

Народный депутат также назвал несколько российских пропагандистских сериалов, запрещенных уже после показа.

"Госкино аннулировало прокатные удостоверения на 7 телесериалов уже после их показа. Среди этих названий - "Второй шанс", "Жизнь рассудит", "Сломанные судьбы", "Чужие дети", "Я подарю тебе любовь". Это свидетельствует, что действующая система прокатных удостоверений просто не работает! Однажды был случай, когда Госкино, на свой страх и риск, запретило одному из телеканалов показывать российский фильм под видом белорусского, но это произошло только один раз. Я намеренно не указываю названия телеканалов, которые действуют таким образом. Большинство медиагрупп нарушают закон", - подчеркнул Княжицкий.

По словам председателя Комитета Верховной Рады, привлечь канал за такое нарушение к ответственности невозможно, ведь право на трансляцию фактически российского контента ему предоставило Госкино, выдав удостоверение.

Законопроект №8263 предлагает следующие изменения относительно отмены государственных удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов и изменения условий распространения фильмов и другой аудиовизуальной продукции:

  • прокатные удостоверения отменяются, а вся ответственность за показы таких фильмов и сериалов возлагается именно на тех, кто осуществляет такие показания;
  • вводится полный запрет российских фильмов, а не только созданных после 2014 года. При этом под запрет попадают не только те, что сделаны в самой России, но и те, где есть даже минимальное участие россиян;
  • наравне с фильмами страны-оккупанта запрещаются также теле - и радиопередачи;
  • ответственность за нарушение этих запретов — штраф в размере 10% от лицензионного сбора, в зависимости от сети телеканала может составлять сотни тысяч гривен. То есть если в эфире общенационального канала показали российский сериал на десять серий, это может стоить канала более миллиона гривен штрафа. И так за каждое нарушение.

"Возможно, чиновник Госкино и вице-премьер-министр не изучили до конца этот вопрос, возможно, ошиблись мы, авторы законопроекта, желая исправить сложную ситуацию. Я буду благодарен и вице-премьер-министра Кириленко и заместителя председателя Госкино за предложения по совершенствованию этого законопроекта или рекомендации других способов защиты информационного пространства Украины", - подытожил Княжицкий.

Законопроект №8263 зарегистрировали в Раде 11 апреля 2018 года. Княжицкий отметил, что против этого законопроекта выступил заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, а впоследствии и вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

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