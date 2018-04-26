Художник разработал интерактивные волосы, которые могут отвечать на сообщения и менять прическу
26 апреля, 2018, 15:06
Художник и ученый Эрик Паулос из Калифорнийского университета Беркли разработал интерактивные волосы HairIO, с помощью которых можно принимать сообщения, отвечать на сообщения и менять стиль и прическу владельца
Видео о стартапе выложили на YouTube.
Пользователь в один клик сможет давать волосам задание через мобильное приложение - они начнут шевелиться или менять цвет. При этом пока HairIO скорее можно использовать на сцене или как часть какого-то устройства, чем в обычной жизни.
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