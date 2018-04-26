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Глава Пентагона Мэттис назвал Россию и Китай стратегическими соперниками США

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис снова обвинил Москву и Пекин в намеренном стратегическом противостоянии Соединенным Штатам, а также стремлении завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран

Об этом сообщает Интерфакс.

"Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками (США - ред.). Они стремятся создать мир, что соответствует авторитарным моделям", - говорится в письменном свидетельстве Мэттиса перед членами комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

В частности, Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Глава Пентагона отметил, что Вашингтон стремится исполнение договора Россией, но продолжительность его нарушений подрывает уверенность в надежности РФ как партнера по сделкам.

  • Ранее Мэттис заявлял, что действия России в Великобритании, Украине и Крыму свидетельствуют о стремлении Москвы к стратегическому соперничеству.
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