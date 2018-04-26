Футболист "Баварии" рискует пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

26 апреля, 2018, 13:34

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг из-за травмы может пропустить чемпионат мира

Об этом сообщает Sport Bild.

Боатенг получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом". Защитник был заменен на 34-й минуте встречи. 29-летний игрок повредил мышцы бедра и пропустит от четырех до шести недель. Он точно не сыграет в ответном матче с "Реалом" 1 мая и пропустит финал Кубка Германии против "Айнтрахта" 19 мая.

Таким образом, под вопросом оказалось участие Боатенга в чемпионате мира, который стартует 14 июня в России.

В нынешнем сезоне Боатенг во всех турнирах провел за "Баварию" 31 матч и забил два мяча.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:2.

Германия на групповом раунде чемпионата мира сыграет в одной группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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