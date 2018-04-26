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ФСБ массово обыскивает дома крымских татар, - Чубаров

В оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит очередную волну обысков у крымских татар

Об этом сообщают в Facebook народный депутат ВРУ, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и группа "Крымская солидарность".

Обыски проходят утром 26 апреля в Карасувбазаре, ныне Белогорск.

"Российские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Рэмзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрем Велиляева, Зере Велиляева, а также в их взрослых детей, проживающих отдельно", - пишет Рефат Чубаров в соцсети.

По словам нардепа, обыски проводятся и в других регионах Крыма. Глава Меджлиса сообщает, что в местах проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установленные оцепление по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России.

Из Крыма сообщают, что в Карасувбазаре/ Белогорске возле офиса "КримОпту" собрались около 400 человек. Сейчас и до других мест проведения обысков прибывают крымские татары", - пишет глава меджлиса.

По данным "Крымской солидарности", ФСБ-шники забрали Али Бариевая с собой. Также блокирована работа сети магазинов "Гузель".

На обыски уже отреагировали в МИД Украины.

"Решительно осуждаем новые незаконные обыски в оккупированном Крыму. Дискриминация крымских татар. Доказательства преступлений подадим в международные суда", - написала в Twitter пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

 

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