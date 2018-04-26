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Фанов "Ромы" будут судить за жестокое избиение болельщика "Ливерпуля"


фото: REUTERS
Фанаты итальянской "Ромы" оказались на скамье подсудимых за избиение болельщика английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 24 апреля в Ливерпуле за час до полуфинальной игры Лиги чемпионов. В результате нападения болельщиков "Ромы" травмы головы получил 53-летний Шон Кокс. Он потерял сознание, из-зачего ему понадобилась срочная медицинская помощь. Впоследствии житель ирландского города Данбойн  был доставлен в больницу. Состояние болельщика, который находится в неврологическом центре в Ливерпуле, остается критическим.

Одному из нападавших - 20-летнему Филиппо Ломбарди предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка с применением насилия и нанесении тяжелых телесных повреждений. Другом - 29-летнем Даниэле Шиуско - только по первому пункту. Оба мужчины предстанут перед судом в Ливерпуле.

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