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Представители Facebook отказались свидетельствовать в Конгрессе США

Компания Facebook Inc отклонила приглашение свидетельствовать в Палате представителей США на заседании в четверг, 26 апреля

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что хотя их и не будет на слушаниях, они за дальнейший диалог с членами комитета.

На слушания пригласили также компании Alphabet Inc и Twitter Inc. Пока неизвестно, придут ли их представители.

Напомним, в апреле 2018 года глава Facebook Цукерберг свидетельствовал около десяти часов на слушаниях в Конгрессе. Его пригласили выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных.

Сейчас компания хочет вывести 1,5 млрд пользователей из-под нового закона ЕС: 25 мая там вступают в силу новые правила защиты персональных данных. Это сильно усложнит правила сбора и использования персональных данных пользователей без их ведома, и позволит судам ЕС взимать штрафы до 4% от годового оборота компании за нарушение норм.

Больше всего от этого закона мог пострадать Facebook, который оказался "под ударом" после новости о том, что компания Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента Трампа 2016 года, смогла получить доступ к личным данным миллионов пользователей через соцсеть.

Сейчас, знают они об этом или нет, все пользователи соцсети, кроме тех, которые проживают на территории Канады и США, покрываются законам Евросоюза о защите персональных данных благодаря расположению головного офиса компании в Дублине.

Так теперь Facebook собирается вывести 1,5 млрд пользователей Африки, Азии, Австралии, Южной Америки и СНГ из-под юрисдикции ЕС, что бы не рисковать с уплатой гигантских штрафов (а в случае с Facebook речь идет о миллиардах долларов) и сохранить текущие правила обработки персональных данных.

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  • Напомним, правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие.
  • В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
  • 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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