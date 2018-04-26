Представители Facebook отказались свидетельствовать в Конгрессе США

26 апреля, 2018, 10:08

Компания Facebook Inc отклонила приглашение свидетельствовать в Палате представителей США на заседании в четверг, 26 апреля

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что хотя их и не будет на слушаниях, они за дальнейший диалог с членами комитета.

На слушания пригласили также компании Alphabet Inc и Twitter Inc. Пока неизвестно, придут ли их представители.

Напомним, в апреле 2018 года глава Facebook Цукерберг свидетельствовал около десяти часов на слушаниях в Конгрессе. Его пригласили выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных.

Сейчас компания хочет вывести 1,5 млрд пользователей из-под нового закона ЕС: 25 мая там вступают в силу новые правила защиты персональных данных. Это сильно усложнит правила сбора и использования персональных данных пользователей без их ведома, и позволит судам ЕС взимать штрафы до 4% от годового оборота компании за нарушение норм.

Больше всего от этого закона мог пострадать Facebook, который оказался "под ударом" после новости о том, что компания Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента Трампа 2016 года, смогла получить доступ к личным данным миллионов пользователей через соцсеть.

Сейчас, знают они об этом или нет, все пользователи соцсети, кроме тех, которые проживают на территории Канады и США, покрываются законам Евросоюза о защите персональных данных благодаря расположению головного офиса компании в Дублине.

Так теперь Facebook собирается вывести 1,5 млрд пользователей Африки, Азии, Австралии, Южной Америки и СНГ из-под юрисдикции ЕС, что бы не рисковать с уплатой гигантских штрафов (а в случае с Facebook речь идет о миллиардах долларов) и сохранить текущие правила обработки персональных данных.

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