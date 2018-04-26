Представители Facebook отказались свидетельствовать в Конгрессе США
Об этом сообщает Reuters.
В компании заявили, что хотя их и не будет на слушаниях, они за дальнейший диалог с членами комитета.
На слушания пригласили также компании Alphabet Inc и Twitter Inc. Пока неизвестно, придут ли их представители.
Напомним, в апреле 2018 года глава Facebook Цукерберг свидетельствовал около десяти часов на слушаниях в Конгрессе. Его пригласили выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных.
Сейчас компания хочет вывести 1,5 млрд пользователей из-под нового закона ЕС: 25 мая там вступают в силу новые правила защиты персональных данных. Это сильно усложнит правила сбора и использования персональных данных пользователей без их ведома, и позволит судам ЕС взимать штрафы до 4% от годового оборота компании за нарушение норм.
Больше всего от этого закона мог пострадать Facebook, который оказался "под ударом" после новости о том, что компания Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента Трампа 2016 года, смогла получить доступ к личным данным миллионов пользователей через соцсеть.
Сейчас, знают они об этом или нет, все пользователи соцсети, кроме тех, которые проживают на территории Канады и США, покрываются законам Евросоюза о защите персональных данных благодаря расположению головного офиса компании в Дублине.
Так теперь Facebook собирается вывести 1,5 млрд пользователей Африки, Азии, Австралии, Южной Америки и СНГ из-под юрисдикции ЕС, что бы не рисковать с уплатой гигантских штрафов (а в случае с Facebook речь идет о миллиардах долларов) и сохранить текущие правила обработки персональных данных.
Читайте также: Робот или рептилия: Как и почему в соцсетях издеваются над Цукербергом
- Напомним, правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие.
- В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
- 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть