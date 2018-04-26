Экс-чемпион мира по боксу Постол получил опасного соперника

26 апреля, 2018, 14:52

Бывший чемпион мира по боксу украинец Виктор Постол встретится с перспективным британцем Джошем Тейлором

Постол и Тейлор проведут бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 23 июня в Глазго, сообщает Vringe.

9 марта Постол должен был драться за звание временного чемпиона мира WBC с американцем Реджисом Прогрейсом. Однако, украинец не вышел на бой из-за травмы. Его заменил намибиец Джулиус Индонго, которого Прогрейс уничтожил за два раунда.

Джош Тейлор в 2017 году провел четыре победных поединка, постепенно повышая уровень оппозиции. Среди прочего он нокаутировал непобедимого британца Охару Дейвиса и экс-чемпиона мира Мигеля Васкеса из Мексики.