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Экс-чемпион мира по боксу Постол получил опасного соперника


фото: xsport.ua
Бывший чемпион мира по боксу украинец Виктор Постол встретится с перспективным британцем Джошем Тейлором

Постол и Тейлор проведут бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 23 июня в Глазго, сообщает Vringe.

9 марта Постол должен был драться за звание временного чемпиона мира WBC с американцем Реджисом Прогрейсом. Однако, украинец не вышел на бой из-за травмы. Его заменил намибиец Джулиус Индонго, которого Прогрейс уничтожил за два раунда.

Джош Тейлор в 2017 году провел четыре победных поединка, постепенно повышая уровень оппозиции. Среди прочего он нокаутировал непобедимого британца Охару Дейвиса и экс-чемпиона мира Мигеля Васкеса из Мексики.

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