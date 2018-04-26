Экс-чемпион мира по боксу Постол получил опасного соперника
26 апреля, 2018, 14:52
Бывший чемпион мира по боксу украинец Виктор Постол встретится с перспективным британцем Джошем Тейлором
Постол и Тейлор проведут бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 23 июня в Глазго, сообщает Vringe.
9 марта Постол должен был драться за звание временного чемпиона мира WBC с американцем Реджисом Прогрейсом. Однако, украинец не вышел на бой из-за травмы. Его заменил намибиец Джулиус Индонго, которого Прогрейс уничтожил за два раунда.
Джош Тейлор в 2017 году провел четыре победных поединка, постепенно повышая уровень оппозиции. Среди прочего он нокаутировал непобедимого британца Охару Дейвиса и экс-чемпиона мира Мигеля Васкеса из Мексики.
- Виктор Постол стал чемпионом мира в октябре 2015 года, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
- В июле 2016 года украинец потерял титул, уступив единогласным решением судей одному из сильнейших боксеров мира - американцу Терренсу Кроуфорду.
- После этого Постол лишь однажды выходил в ринг и победил по очкам узбека Джамшидбека Наджмиддинова, побывав во время боя в нокдауне.
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