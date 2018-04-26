Дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде на пятницу

26 апреля, 2018, 17:30

27 апреля в Украину придет циклон с атмосферными фронтами, который принесет с собой осадки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночью и утром 27 апреля дожди пройдут на западе, севере и в центре страны. Днем осадки не обойдут север, центр, Одесчину, Харьковщину, часть Луганщины.

Юго-восток Украины и Крым существенные осадки обойдут, поэтому там солнце сможет прогреть воздух до +20...+25 градусов. На юге максимально ожидается +16...+21 градус.

А вот на западе, севере, в большинстве центральных областей завтра ощутимо похолодает - +12...+18 градусов. На Харьковщине, Сумщине и местами даже +10...+14 градусов.

В Киеве завтра дождь и похолодание. Основные осадки пройдут ночью и утром, во второй половине дня прояснится. В столице в пятницу посвежеет до +14...+15 градусов.

Уже на майские праздники температура поднимется до +28 в некоторых областях. И никаких сильных ливней с 28 апреля по 1 мая не предвидится.