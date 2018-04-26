Детям мессенджер нельзя: Почему WhatsApp вводит возрастные ограничения для пользователей

"Приложение повысит минимальный возраст (пользователей - ред.) с 13 до 16 лет, чтобы соблюсти новые правила защиты данных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пользователям будет предложено подтвердить, что им исполнилось 16 лет и что они соглашаются с новыми условиями сервиса и правилами конфиденциальности.

Впрочем, остается неизвестным, как именно приложение будет проверять информацию о возрасте пользователей, поскольку он и так собирает очень незначительное количество данных юзеров.

Для использования данных пользователей младше 16 лет, необходимо получить разрешение родителей или опекунов.

Компанию, создавшуя мессенджер, основали американский программист украинского происхождения Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 году. Она расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния.

В 2014 году компания Facebook купила WhatsApp за $19 млрд. Эта покупка стала крупнейшей сделкой в индустрии стартапов.

Отметим, что компания Facebook хочет вывести 1,5 млрд пользователей из-под нового закона ЕС: 25 мая там вступают в силу новые правила защиты персональных данных. Это сильно усложнит правила сбора и использования персональных данных пользователей без их ведома, и позволит судам ЕС взымать штрафы до 4% от годового оборота компании за нарушение норм.

Больше всего от этого закона может пострадать Facebook, который оказался "под ударом" после новости о том, что компания Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента Трампа 2016 года, смогла получить доступ к личным данным миллионов пользователей через соцсеть.

Сейчас, знают они об этом или нет, все пользователи соцсети, кроме проживающих на территории Канады и США, покрываются законам Евросоюза о защите персональных данных благодаря расположению головного офиса компании в Дублине.

Теперь Facebook собирается вывести 1,5 млрд пользователей Африки, Азии, Австралии, Южной Америки и СНГ из-под юрисдикции ЕС, что бы не рисковать с уплатой гигантских штрафов (а в случае с Facebook речь идет о миллиардах долларов) и сохранить текущие правила обработки персональных данных.

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