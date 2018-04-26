3 министры и 2 губернатора: революционная партия Армении объявила об отставке ряда чиновников
26 апреля, 2018, 15:57
И.о. министров территориального управления и развития, здравоохранения и охраны природы подали заявления об отставке
Об этом сообщает армянская редакция “Радио Свобода”.
Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” сообщает, что временно исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Давид Локян, временно исполняющий обязанности министра образования и науки Левон Мкртчян, временно исполняющий обязанности министра охраны природы Арцвик Минасян, а также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян подали заявления об отставке.
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- Напомним, 23 апреля, экс-президент страны Серж Саргсян, назначенный неделей ранее премьер-министром, подал в отставку после массовых протестов, которые прошли по всей стране.
- И.о. премьер-министра назначили вице-премьера Карена Карапетяна.
- Во время протестов скончался один активист.
- Лидер оппозиционного движения страны Никол Пашинян призвал провести 25 апреля новую акцию протеста. Тысячи людей вышли против правящей Республиканской партии.
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