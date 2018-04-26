38 зон отдыха: где в Киеве можно пожарить шашлыки на майских выходных
26 апреля, 2018, 22:56
В столице 38 зон для отдыха оборудовали для проведения пикников во время майских выходных
Об этом сообщает официальный портал Киева.
Накануне майских праздников "Киевзеленстрой" напомнил, что на территории столичных лесопарковых хозяйств обустроены 38 зон для отдыха с необходимым инвентарем (лесная мебель, сформированное место для костра, навес от непогоды). Они ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.
Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.
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