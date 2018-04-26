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26 апреля в Украине отмечают День Чернобыльской трагедии

В четверг, 26 апреля, в Украине отмечают 32 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С целью достойного чествования подвига участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, усиления внимания общества и мирового сообщества к проблемам преодоления последствий катастрофы, а также во исполнение указа президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1990 года № 8985-ХІ Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отмечает необходимость соответствующих изменений в программах теле - и радиопередач.

Во время планирования программ и передач на этот день телеканалам и радиостанциям необходимо руководствоваться Правилами ведения вещания в дни траура (скорби, траура) и дни памяти.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошли взрывы, в результате которых полностью был разрушен реактор 4 энергоблока. В воздух попали радиоактивные веществ, которые с ветром рассеялись над Украиной и многими странами Европы.

Техногенная катастрофа унесла жизни многочисленных ее ликвидаторов, которые, особенно в первые дни, не знали об угрозе, которую несет радиация. Ценой собственной жизни и здоровья они ликвидировали пожар на станции и далее проводили работы на аварийном блоке и вокруг него. 30-км территория вокруг ЧАЭС стала зоной отчуждения - население эвакуировали. Последствия Чернобыльской аварии еще долго будут напоминать о том, как человечество может стать жертвой неконтролируемого использования собственных технических разработок.

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