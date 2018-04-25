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Задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко вывезли в неизвестном направлении, - СМИ

Задержанного силовиками ФСБ в оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко вывезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказания, в неизвестном направлении

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

24 апреля адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Стешенко нашелся в спецприемнике, а задержали его за то, что он якобы курил на вокзале.

В тот же день Стешенко должны выпустить из спецприемника. Встречать его прибыли адвокаты. Однако украинец так и не появился.

Издание также сообщает о белом микроавтобусе, который, вероятно, перехватил Стешенко. Адвокаты надеются, что этот микроавтобус направился на админграницу между Крымом и материковой Украиной.

Ранее о задержании украинца в пункте пропуска "Чонгар" на админгранице с оккупированным полуостровом заявили активисты проекта Крым SOS. По их данным, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что сотрудники ФСБ "усомнились в его схожести с фото в паспорте", после чего на связь больше не выходил.

Волонтеры утверждают, что сотрудники ФСБ сначала устно подтвердили адвокату Стешенко факт задержания, но впоследствии стали отрицать даже то, что он пересекал админграницу в сторону оккупированного Крыма.

В Крым SOS отмечают, что Стешенко болен и нуждается в лечении.

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что дипведомство направило России ноту с требованиями сообщить причины задержания в оккупированном Крыму и место пребывания харьковчанина Александра Стешенко.

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