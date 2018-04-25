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ВККС предлагает уволить судью Санина, который запретил акции Евромайдана

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендует уволить Богдана Санина с должности судьи Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

По результатам квалификационного оценивания, Санин набрал 611 очков. Комиссия решила признать Богдана Санина таким, что не соответствует занимаемой должности. Рекомендует Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос об увольнении с должности судьи Окружного административного суда города Киева.

30 ноября 2013 года, в день разгона студентов на Майдане Независимости в Киеве, Санин на обращение КГГА запретил мирные акции с 1 декабря 2013 по 7 января 2014 года.

Позже объяснил, что судьи руководствуются не моральными или политическими принципами, а законом.

 

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