Венгрия возмутилась предложением Порошенко лишать гражданства за голосование на выборах других государств

25 апреля, 2018, 10:27

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект, который предусматривает лишение гражданства за голосование на выборах, которые проводят другие государства

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы очень возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - заявил Сийярто.

Главу МИД Венгрии возмутило то, что Украина, которая стремится вступить в НАТО, будет лишать украинского гражданства лица, которые получили гражданство другой страны-члена Альянса.

Напомним, 19 апреля Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8297 об изменениях в закон "О гражданстве Украины". Законопроект предлагает ввести дополнительные основания для потери гражданства Украины, в частности, использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством, или выполнение обязанностей, предусмотренных иностранным гражданством, если это подтверждено публичными реестрами госорганов.

Также основанием для лишения гражданства предусмотрено использование паспорта иностранного государства во время выезда из Украины или въезда в Украину, если это зафиксировано Госпогранслужбой Украины.

В то же время ст. 19 действующего закона предлагается дополнить положением, согласно которому основанием для потери гражданства Украины не является "получение гражданства России в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Крыма оккупационной администрацией России".