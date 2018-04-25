В зоне АТО обострение: 69 обстрелов, 11 пострадавших военных

25 апреля, 2018, 07:29

Во вторник, 24 апреля, российские наемники на Донбассе 69 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов противник обстрелял позиции в районе Ломакиного. Также 120-мм минометы агрессор применил по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутового и Пищевика, а минометы калибра 82 мм - в районе Широкиного и Водяного.

Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутового, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и шахты "Бутовка", с БМП - возле Водяного, Пищевика и Гнутового, из стрелкового оружия - в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме того, защитников Талаковки, Павлополя и Широкиного обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии и неоднократно из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали украинские позиции под Луганским. Также 120-мм и 82-мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого. Кроме того, из минометов калибра 82 мм били по позициям под Новоселовкой, из вооружения БМП - вблизи Крымского и Троицкого, из гранатометов - возле Валуйского, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, из снайперского оружия - под Новгородским.

Вследствие вражеских обстрелов 9 украинских воинов получили ранения, еще двое - боевые травмы.