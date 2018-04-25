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В Венгрии избрали новое правительство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал новое правительство и объявит его официальный склад в ближайшее время

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

В частности, большинство венгерских изданий сообщают, что глава МИД Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность. Стоит отметить, что в последние полгода именно Сийярто был главным критиком Украины со стороны Венгрии, от него звучали самые жесткие заявления.

Кроме того, сразу несколько изданий сообщают, что министр обороны Иштван Шимичко уходит с должности, а вместо него в правительство "будет назначен генерал", и это принципиальное решение Орбана.

Figyelo уточняет, что на позицию главы Минобороны избран Тибор Бенко, который сейчас работает главой Генштаба. В связи с этим, так как одним из ключевых правил военной структуры стран-членов НАТО гражданский контроль над министерством обороны, это назначение может вызвать проблемы Венгрии в отношениях с Альянсом.

  • Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект, который предусматривает лишение гражданства за голосование на выборах, которые проводят другие государства.
  • В феврале Сийярто заявил, что Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров".
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