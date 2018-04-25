В Украину не пустили 10 тыс. книг российской пропаганды, направленной на детей

25 апреля, 2018, 15:42

В Украину не позволили ввезти 10 тысяч экземпляров книги Елены Качур "Как жили на Руси" с территории РФ

Об этом сообщает Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" (издатель – ООО "Манн, Иванов и Фербер", г. Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

Экспертный совет по вопросам анализа и оценки издательской продукции отнес книгу "Как жили на Руси" к категории изданий, запрещенных к распространению на территории Украины.

Эксперты признали, что в детской книжке присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и практики фальсификации истории Киевской Руси, непризнание Украинского государства.

Согласно Закона Украины "Об издательском деле" издательская продукция, содержащая материалы, содержание которых направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, не может быть разрешена к распространению на территории Украины.

С 22 мая 2017 года Госкомтелерадио предоставил разрешение на ввоз 14 453 наименований книг с территории государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. Одновременно выдали 46 отказов на основании отрицательного заключения экспертного совета. Еще 460 отказов предоставили из-за наличия не всех документов, необходимых для получения разрешения.