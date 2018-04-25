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В Украине рекордная вспышка кори: в течение недели заболели более 1 тыс. людей


фото: slovoidilo
В течение последней недели в украине корью заболело 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка

Об этом сообщает Минздрав Украины.

"Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори с 2017 года. Стремительный рост количества заболеваний за последнюю неделю связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также ростом количества взрослых, заболевших корью", - говорится в сообщении.

20 апреля оперативный штаб Минздрава по реагированию на ситуацию с распространением кори в Украине принял решение о расширении мер усиленной иммунизации всех групп детей в возрасте до 18 лет. Ранее эти меры распространялись только на детей до 9 лет.

Также Минздрав изучает возможность проведения иммунизации взрослых с использованием вакцин.

Всего в течение 16 недель 2018 корью заболели 11720 человек - 4564 взрослых и 7156 детей. С начала года от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1985), Закарпатской (1893), Одесской (1327), Львовской (1293), Черновицкой (983) областях. За последнюю неделю значительно возросло количество зарегистрированных случаев в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и городе Киеве.

​Напомним, и.о. министра здравоохранения сообщила, что в Украину поступило еще 800 тыс. вакцин против кори.

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