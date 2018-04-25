В столичном госпитале откроют отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов

25 апреля, 2018, 19:49

Министерство здравоохранения Украины планирует открыть в госпитале "Лесная поляна" Оболонского района Киева отделение для лечения посттравматического стрессового расстройства у ветеранов войны

Об этом сообщает МЗ.

Таким образом МЗ планирует расширить профиль "Украинского госпиталя для воинов-интернационалистов "Лесная поляна". Госпиталь и в дальнейшем предоставлять услуги воинам-интернационалистам, но делать это качественно, на принципах доказательной медицины, добавив услуги в сфере психического здоровья.

Лечение здесь будет доступно для всех категорий ветеранов - и афганцев, и ветеранов АТО, членов их семей и людей, пострадавших в результате военных действий. В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность руководителя учреждения, задачей которого будет улучшить качество оказания помощи ветеранам.

"Сегодня примерно 40% всех пациентов госпиталя лечат нарушения психики, поведения и заболевания нервной системы. В то же время, в заведении нет ни одного психолога или психотерапевта. Именно для этого создается дополнительное отделение. К работе во новосозданном отделении будут привлекать высокопрофессиональных специалистов, вокруг которых в будущем будет формироваться учебно-практический центр для специалистов из регионов. Здесь будут внедрены современные мировые практики организации сопровождения пациентов от лечения в реабилитации и поддержки посля возвращения в общество ", - говорится в сообщении.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает вследствие психотравмирующих событий. Мировая статистика свидетельствует, что от 11% до 30% ветеранов из разных стран мира сталкиваются с с этим расстройством. Достоверная статистика для Украины отсутствует, в то же время известно, что охват услугами по поддержке психического здоровья ветеранов является недостаточным.