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В США престижную журналистскую премию впервые получил украинец

24 апреля были обнародованы имена победителей одной из старейших международных медиа-премий Peabody Awards, среди них — украинский журналист Роман Степанович

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Невероятные новости просто с Нью-Йорка! Мы выиграли Peabody Awards! Взяли и выиграли! Поздравляю всех причастных,” - написал Роман в соцсети.

Украинский журналист и продюсер Роман Степанович был номинирован на престижную американскую премию Peabody Awards за серию репортажей "Inside Putin's Russia" для PBS NewsHour вместе с Ником Шифриным и Заком Фанин.

Серии "Inside Putin's Russia" "раскрывают корни сегодняшней России - почему президент Владимир Путин остается популярным, чем страна действует так, как это работает, как работает его пропаганда, и о конфликте с Соединенными Штатами", - отмечается на сайте премии.

В начале апреля Совет кураторов премии Peabody отобрал 60 номинантов из 1200 претендентов.

Среди номинантов - международная телекомпания Al Jazeera получила премию за документальный фильм о женском обрезании в странах Африки.

The New York Times получили награду за многосерийный блок, основанный на расследовании убийства в 2012 году.

Полный список победителей по 2017 можно посмотреть на  сайте.

Награды "Peabody Awards" были основаны в 1940 году в колледже журналистики и массовой коммуникации "Грейди" в Университете Джорджии, их ежегодно получают мощные, просветительские и живые истории на телевидении, радио и в цифровых медиа, напоминают организаторы.

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