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В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить в тренажерные залы

В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили ходить в тренажерные залы

Об этом сообщалось в эфире Еспресо.

Отныне женщины могут заниматься в специальных женских залах. Это стало возможным благодаря социальным и культурным изменениям в мусульманском королевстве.

Некоторые из таких тренажерных залов очень быстро наполнились посетительницами. Таким образом, женщины пытаются преодолеть многочисленные ограничения, которые отделяют их от мира мужчин

"Люди, которые не занимаются спортом, или именно этим спортом, обычно крайне критически относятся к тяжелой атлетике. Также существует предвзятое устаревшее впечатление об этом виде спорта. И наоборот, он позволит женщинам получить более лучшие формы и красоту. У меня в этом отношении не возникает никаких проблем", - отметила посетительница зала Рехам Аль-Шаабан.

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