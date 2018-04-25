В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить в тренажерные залы
Об этом сообщалось в эфире Еспресо.
Отныне женщины могут заниматься в специальных женских залах. Это стало возможным благодаря социальным и культурным изменениям в мусульманском королевстве.
Некоторые из таких тренажерных залов очень быстро наполнились посетительницами. Таким образом, женщины пытаются преодолеть многочисленные ограничения, которые отделяют их от мира мужчин
"Люди, которые не занимаются спортом, или именно этим спортом, обычно крайне критически относятся к тяжелой атлетике. Также существует предвзятое устаревшее впечатление об этом виде спорта. И наоборот, он позволит женщинам получить более лучшие формы и красоту. У меня в этом отношении не возникает никаких проблем", - отметила посетительница зала Рехам Аль-Шаабан.
- Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выпустил декрет, согласно которому впервые за 27 лет женщинам позволят сесть за руль авто.
- Впоследствии на должность помощницы главы провинции Аль-Хубар впервые назначена женщина.
- Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман заявил о возвращению к "умеренному исламу" в рамках его плана по модернизации королевства.
- В октябре власти Саудовской Аравии заявили, что с нового года женщинам в стране впервые позволят присутствие на спортивных стадионах.
- В декабре в стране после 35-летнего запрета возобновили свою работу кинотеатры.
- В феврале женщинам в Саудовской Аравии разрешили иметь собственный бизнес и работать следователями.
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