В рамках создания антикоррупционного суда планируют отменить депутатскую неприкосновенность

25 апреля, 2018, 16:44

Согласно стратегии антикоррупционного суда, в Украине могут принять закон об отмене депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает РБК-Украина.

Камбин на заседании 25 апреля согласовал законопроект об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, которая предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда.

Законопроект подготовлен с целью определить комплекс мероприятий, направленных на понижение уровня коррупции в Украине и дальнейшее продвижение антикоррупционных инициатив в стране.

В частности, в разделе предупреждения коррупции в судебной системе указаны меры, призванные обеспечить создание Высшего антикоррупционного суда и принять меры для начала его работы. Кроме того, стратегия предусматривает принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности по обеспечению непривлечения их к ответственности за результаты голосования в Раде, за исключением ответственности за клевету и оскорбления.

Создание антикоррупционного суда является одним из главных условий предоставления Украине очередного транша в рамках программы Международного валютного фонда.