В рамках создания антикоррупционного суда планируют отменить депутатскую неприкосновенность
Об этом сообщает РБК-Украина.
Камбин на заседании 25 апреля согласовал законопроект об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, которая предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда.
Законопроект подготовлен с целью определить комплекс мероприятий, направленных на понижение уровня коррупции в Украине и дальнейшее продвижение антикоррупционных инициатив в стране.
В частности, в разделе предупреждения коррупции в судебной системе указаны меры, призванные обеспечить создание Высшего антикоррупционного суда и принять меры для начала его работы. Кроме того, стратегия предусматривает принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности по обеспечению непривлечения их к ответственности за результаты голосования в Раде, за исключением ответственности за клевету и оскорбления.
Создание антикоррупционного суда является одним из главных условий предоставления Украине очередного транша в рамках программы Международного валютного фонда.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко считают, что закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии.
- В Администрации президента обещают, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
- Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $800 млн.
- Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
- Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде изменят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и МВФ.
- В феврале посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Антикоррупционный суд должен отвечать требованиям Венецианской комиссии.
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