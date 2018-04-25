В Одессе восстановили в должности ректора медуниверситета, которого подозревали в коррупции

25 апреля, 2018, 20:23

Приморский райсуд рассмотрел админпроизводство в отношении ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана и не обнаружил правонарушения

Об этом сообщает “Укриннформ”.

"Суд рассмотрел протокол, составленный сотрудниками Национальной полиции по признакам ст. 172-6 Кодекса об административном правонарушении со стороны подсудимого Запорожана, заслушал доводы сторон по этому делу и постановил закрыть дело за отсутствием состава админнарушения в действиях Запорожана", - озвучил постановление судья Кичмаренко.

Отмечается, что следователи зафиксировали подачу госчиновником Запорожаном заведомо недостоверных сведений в декларации за 2016 год, в частности, невнесение объекта недвижимости площадью 50 кв. метров.

Однако адвокат подсудимого заявил в суде, что при продаже своего дома Запорожан продал и сопутствующий объект недвижимости, а вырученные средства за дом сообщил.