В Одессе восстановили в должности ректора медуниверситета, которого подозревали в коррупции
Об этом сообщает “Укриннформ”.
"Суд рассмотрел протокол, составленный сотрудниками Национальной полиции по признакам ст. 172-6 Кодекса об административном правонарушении со стороны подсудимого Запорожана, заслушал доводы сторон по этому делу и постановил закрыть дело за отсутствием состава админнарушения в действиях Запорожана", - озвучил постановление судья Кичмаренко.
Отмечается, что следователи зафиксировали подачу госчиновником Запорожаном заведомо недостоверных сведений в декларации за 2016 год, в частности, невнесение объекта недвижимости площадью 50 кв. метров.
Однако адвокат подсудимого заявил в суде, что при продаже своего дома Запорожан продал и сопутствующий объект недвижимости, а вырученные средства за дом сообщил.
- 24 апреля ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана отстранили от выполнения служебных обязанностей из-за протокола Нацполиции об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.
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