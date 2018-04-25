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В Милане установили дом, изготовленный на 3D-принтере. Его напечатали за 48 часов

На площади Чезаре Беккариа в рамках Миланской недели дизайна установили небольшой дом, полностью напечатанный на 3D-принтере
Об этом сообщает Admagazine.

Авторы проекта — бюро CLS Architects и Arup — продемонстрировали новаторскую идею строительства по безотходной технологии.

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В доме площадью 100 м2 есть все необходимое для жизни: гостиная, спальня, кухня, ванная комната и даже небольшой сад на крыше. Изогнутые бетонные стены здесь выглядят как стильное дизайнерское решение и отлично гармонируют с изящными латунными элементами в интерьере.

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Дом состоит из 35 модулей, каждый из которых был напечатан за 60-90 минут; полный дом был напечатан всего за 48 часов. Его легко можно разобрать и собрать снова, поэтому после фестиваля здание будет перенесена с площади на новое место.

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