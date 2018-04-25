В Милане установили дом, изготовленный на 3D-принтере. Его напечатали за 48 часов
Авторы проекта — бюро CLS Architects и Arup — продемонстрировали новаторскую идею строительства по безотходной технологии.
В доме площадью 100 м2 есть все необходимое для жизни: гостиная, спальня, кухня, ванная комната и даже небольшой сад на крыше. Изогнутые бетонные стены здесь выглядят как стильное дизайнерское решение и отлично гармонируют с изящными латунными элементами в интерьере.
Дом состоит из 35 модулей, каждый из которых был напечатан за 60-90 минут; полный дом был напечатан всего за 48 часов. Его легко можно разобрать и собрать снова, поэтому после фестиваля здание будет перенесена с площади на новое место.
Читайте также: 10 впечатляющих сооружений мира: от домов-чудаков до небоскребов из будущего
- Архитектурная фирма WATG Urban, которая стала известной благодаря проектам домов, изготовленных с помощью 3D-печати, начала строительство Curve Appeal - "напечатанного дома", а также работает над усовершенствованием технологий трехмерной печати.
- Агентство Framlab предложило покрыть стены нью-йоркских домов капсулами, предназначенными для ночлега людей, которые остались без жилья.
- Житель агрогородка Сноу в Минской области Олег Пракорина сконструировал двухэтажный дом из мусора.
- Лондонский дизайнер и архитектор Джеймс Уитакер в 2018 году начнет строительство жилого дома с белых грузовых контейнеров
Читайте также
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-
-
Читайте также
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-