В Киеве произошел пожар в кафе
25 апреля, 2018, 13:09
В Соломенском районе Киева произошел пожар в заведении общественного питания
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Инцидент произошел в кафе по ул. Выборгской. Возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.
Благодаря оперативной работе ГСЧС инцидент обошелся без жертв. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
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