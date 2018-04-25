В Киеве произошел пожар в кафе

25 апреля, 2018, 13:09

В Соломенском районе Киева произошел пожар в заведении общественного питания

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Инцидент произошел в кафе по ул. Выборгской. Возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.

Благодаря оперативной работе ГСЧС инцидент обошелся без жертв. На месте происшествия продолжают работать спасатели.