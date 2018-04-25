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В Киеве произошел пожар в кафе

В Соломенском районе Киева произошел пожар в заведении общественного питания

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Инцидент произошел в кафе по ул. Выборгской. Возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.

Благодаря оперативной работе ГСЧС инцидент обошелся без жертв. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

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