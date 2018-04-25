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В Херсоне на улице застрелили местного бизнесмена и ранили его охранника

Вечером 24 апреля в Херсоне неизвестный открыл стрельбу по местным жителям, один из которых в результате погиб, другой - получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Убийство произошло около 19:20 в Днепровском районе города. В полицию позвонил местный житель и рассказал, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в его 49-летнего соседа и еще одного мужчину.

Убийца скрылся в неизвестном направлении, в городе введен оперативный план "Сирена".

Открыто производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В то же время местное издание "Мост" сообщает, что погибший - известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, а раненый - его охранник.

По данным издания, Игорь Пащенко и его брат Денис Пащенко были фигурантами скандала вокруг экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, который попал в тюрьму в Доминиканской Республике в 2016 году по обвинению в похищении. Сальдо утверждал, что он, наоборот, является жертвой похищения, организованного в Доминикане по приказу Дениса Пащенко. Его якобы удерживали 50 дней и требовали от него деньги и недвижимость.

Позже на Игоря Пащенко было переоформлено ряд объектов недвижимости, связанных с Сальдо. В итоге экс-мэр Херсона смог через Минюст вернуть один из таких объектов - гостиничный комплекс "Затерянный мир". Однако Игорь Пащенко боролся за этот актив в судах.

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