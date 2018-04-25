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В Харькове на взятке в $8 тысяч поймали следователя Нацполиции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подполковник полиции требовал от директора частного предприятия $8 тысяч. За такую сумму чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя.

Правоохранители зафиксировали получение злоумышленником первой части неправомерной выгоды - $2 тысяч. Сотрудники СБУ задержали полицейского вблизи рабочего места во время получения второй части взятки в размере $6 тысяч.

В рамках открытого уголовного производства по статье "Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение" продолжаются следственные действия.

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