В Харькове на взятке в $8 тысяч поймали следователя Нацполиции
25 апреля, 2018, 22:18
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Подполковник полиции требовал от директора частного предприятия $8 тысяч. За такую сумму чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя.
Правоохранители зафиксировали получение злоумышленником первой части неправомерной выгоды - $2 тысяч. Сотрудники СБУ задержали полицейского вблизи рабочего места во время получения второй части взятки в размере $6 тысяч.
В рамках открытого уголовного производства по статье "Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение" продолжаются следственные действия.
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