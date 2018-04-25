В годовщину Чернобыля ONUKA и НАОНИ заиграют в центре Киева и презентуют фильм "Арка". Вход свободный
25 апреля, 2018, 15:56
В четверг, 26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы певица Ната Жижченко (ONUKA) выступит с оркестром НАОНИ на Почтовой площади в центре Киева
Об этом ONUKA сообщила в Facebook.
"Так выглядит расписание наших будущих лайвов, и в нем есть один особенное выступление с НАОНИ. 26 апреля, Почтовая площадь, Киев. Вход - свободный", - написала певица.
В программе концерта Zona Вдохновения также презентация короткометражной ленты "Арка" о строительстве защитной арки для разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В презентации примет участие музыкант Никита Рубченко, который выступил музыкальным продюсером ленты.
Начало концерта в 19:00.
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