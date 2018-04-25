 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В годовщину Чернобыля ONUKA и НАОНИ заиграют в центре Киева и презентуют фильм "Арка". Вход свободный

В четверг, 26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы певица Ната Жижченко (ONUKA) выступит с оркестром НАОНИ на Почтовой площади в центре Киева

Об этом ONUKA сообщила в Facebook.

"Так выглядит расписание наших будущих лайвов, и в нем есть один особенное выступление с НАОНИ. 26 апреля, Почтовая площадь, Киев. Вход - свободный", - написала певица.

В программе концерта Zona Вдохновения также презентация короткометражной ленты "Арка" о строительстве защитной арки для разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В презентации примет участие музыкант Никита Рубченко, который выступил музыкальным продюсером ленты.

Начало концерта в 19:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

25 апреля, 2018 среда

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать