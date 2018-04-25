В Дании осудили изобретателя, который убил и расчленил шведскую журналистку Ким Уолл на подводной лодке

25 апреля, 2018, 15:14

Датского изобретателя Питера Мэдсена приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Уолл

Об этом сообщает ВВС.

Суд состоялся 21 апреля в Копенгагене. Прокурор отметил, что Мэдсен планировал убить женщину и задавил ее, или перерезав горло.

Ранее сообщалось, что расчлененное тело журналистки нашли 21 августа 2017 года, через 11 дней после интервью с датским изобретателем на борту его подводной лодки.