В Дании осудили изобретателя, который убил и расчленил шведскую журналистку Ким Уолл на подводной лодке
25 апреля, 2018, 15:14
Датского изобретателя Питера Мэдсена приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Уолл
Об этом сообщает ВВС.
Суд состоялся 21 апреля в Копенгагене. Прокурор отметил, что Мэдсен планировал убить женщину и задавил ее, или перерезав горло.
Ранее сообщалось, что расчлененное тело журналистки нашли 21 августа 2017 года, через 11 дней после интервью с датским изобретателем на борту его подводной лодки.
- В Дании 11 августа искали крупнейший частный подводная лодка.
- Впоследствии стало известно, что на борту субмарины находилась журналистка Ким Уолл, но полиция Дании заявила, что не нашла ее тела на борту.
- Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, сообщил, что она погибла в результате аварии на его подводной лодке.
- Датские правоохранительные органы обнаружили в море тело женщины, в которой опознали пропавшую журналистку Ким Уолл, которая находилась на субмарине изобретателя Петера Мадсена.
- Позже стало известно, что найденное на побережье близ Копенгагена изуродованное тело женщины без головы и конечностей принадлежит пропавшей с субмарины Ким Уолл.
- Ким Уолл было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.
- Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его "Наутилусе", который некоторое время считался крупнейшей частной подводной лодкой в мире.
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