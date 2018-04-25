В Армении протестующие перекрыли дорогу к аэропорту Еревана

25 апреля, 2018, 14:35

В Армении активисты, протестующие против правящей Республиканской партии, перекрыли трассу к международному аэропорту "Звартноц" в столице страны Ереване

Об этом сообщает NEWS.am.

Вместе с тем в Республиканской партии пообещали в ближайшее время объявить решение по поводу кандидатуры нового премьер-министра.

"Мы в национальном Собрании имеем большинство и примем решение по поводу кандидатуры на должность премьер-министра", - заявил руководитель фракции правящей партии Ваграм Багдасарян.

По словам Багдасаряна, партия объявит решение вечером 25 апреля вечером или 26 апреля.