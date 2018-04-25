В Армении протестующие перекрыли дорогу к аэропорту Еревана
25 апреля, 2018, 14:35
В Армении активисты, протестующие против правящей Республиканской партии, перекрыли трассу к международному аэропорту "Звартноц" в столице страны Ереване
Об этом сообщает NEWS.am.
Вместе с тем в Республиканской партии пообещали в ближайшее время объявить решение по поводу кандидатуры нового премьер-министра.
"Мы в национальном Собрании имеем большинство и примем решение по поводу кандидатуры на должность премьер-министра", - заявил руководитель фракции правящей партии Ваграм Багдасарян.
По словам Багдасаряна, партия объявит решение вечером 25 апреля вечером или 26 апреля.
- Напомним, 23 апреля, экс-президент страны Серж Саргсян, назначенный неделей ранее премьер-министром, подал в отставку после массовых протестов, которые состоялись по всей стране.
- И.о. премьер-министра назначили вице-премьера Карена Карапетяна.
- Во время протестов скончался один активист.
- Лидер оппозиционного движения страны Никол Пашинян призвал провести 25 апреля новую акцию протеста. Тысячи людей вышли против правящей Республиканской партии.
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