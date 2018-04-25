В Армении лидер оппозиции Пашинян призвал к новым протестам

25 апреля, 2018, 09:07

После отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и правительства лидер оппозиционного движения страны Никол Пашинян призвал провести 25 апреля новую акцию протеста

Об этом сообщает Deutsche Welle.

К таким действиям Пашинян призвал после отмены его встречи с временно исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.

Оппозиционер заявил, что правящая Республиканская партия Армении хочет воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть. Он также заявил, что оппозиция не может согласиться с назначением представителя этой партии новым премьер-министром.

"Мы не можем позволить, чтобы эта коррумпированная система продолжила свое существование", - подчеркнул Пашинян.

Встреча Пашиняна и Карапетяна должна была состояться 25 апреля. Однако и.о. премьера заявил, что переговоров не будет, поскольку лидер оппозиции выдвинул новые требования по поводу их формата, порядка и освещения и предложил список лиц, которые должны участвовать со стороны временного правительства.

"Зявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его порядку. Это не переговоры", - сказал Карапетян.

Пашинян настаивал, чтобы в переговорах принимали участие исполняющий обязанности премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства.

В оппозиционном движении "Мой шаг", возглавляемом Пашиняном, заявили, что во время встречи может обсуждаться только одна тема - "мирная передача власти народу" и внеочередные парламентские выборы.

"Никакие другие вопросы для нас не являются предметом переговоров", - подчеркнул пресс-секретарь движения Тигран Авинян.

Карапетян, в свою очередь, предложил президенту страны Армену Саркисяну организовать встречу парламентских и внепарламентских политических сил для обсуждения ситуации в стране и возможных путей выхода из нее "вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов".

Во вторник, 24 апреля, лидер оппозиции заявил, что готов возглавить правительство Армении, если народ возложит на него ответственность". Пашинян утверждает, что временный исполняющий обязанности премьера Карапетян не может занимать эту должность.