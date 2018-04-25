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Украинские десантники и танкисты приняли участие в многонациональных учениях НАТО Combined Resolve X

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады начали участие в международных учениях Combined Resolve X

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задания на пяти танках Т-84", - отметил президент.

В этом году в учениях принимают участие около 3,7 тыс. военных из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров Альянса.

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