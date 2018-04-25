Украина выступает за усиление санкций против России из-за обострения на Донбассе
25 апреля, 2018, 11:01
Министерство иностранных дел Украины выступает за усиление санкций против России
Соответствующее заявление в сети Twitter опубликовала Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД.
Причиной этого является увеличение обстрелов на Донбассе со стороны российских боевиков.
"Внезапно эскалация на оккупированном Донбассе. 24 апреля зафиксировано 69 обстрелов, 11 раненых среди украинских военных российскими наемниками. Санкции надо усилить", - говорится в заявлении.
Sharp escalation in occupied Donbas. 69 shellings, 11 RU WIA by Ru proxies on 24.04. Sanctions should be enhanced pic.twitter.com/Jz31cu8yZK— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 апреля 2018 г.
- Напомним, в штабе АТО заявили, что боевики снова сорвали разведение войск в Станице Луганской.
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