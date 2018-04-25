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Украина выступает за усиление санкций против России из-за обострения на Донбассе


фото: REUTERS
Министерство иностранных дел Украины выступает за усиление санкций против России

Соответствующее заявление в сети Twitter опубликовала Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД.

Причиной этого является увеличение обстрелов на Донбассе со стороны российских боевиков.

"Внезапно эскалация на оккупированном Донбассе. 24 апреля зафиксировано 69 обстрелов, 11 раненых среди украинских военных российскими наемниками. Санкции надо усилить", - говорится в заявлении.

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