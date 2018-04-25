Украина улучшила позицию в рейтинге свободы прессы, - "Репортеры без границ"
Соответствующие данные содержатся в индексе свободы прессы по состоянию на 2018 год, опубликованном на сайте организации.
По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на одну позицию и заняла 101-е место, набрав 31,16 баллов. В 2017 году состояние свободы прессы оценили в 33,19 баллы.
Всего в рейтинге оценивается по шкале от 1 до 100, и чем ниже показатель, тем лучше ситуация со свободой слова. Параметрами показателей является независимость медиа и их многообразие, условия работы журналиста, самоцензура, правовая защита и интеллектуальная прозрачность.
В целом, по оценке "Репортеров без границ", состояние свободы слова больше ухудшилось в европейских странах. Среди 5 стран мира, рейтинг которых уменьшился больше, четыре из Европы: Мальта (-18 позиций), Чехия (-11 позиций), Словакия (-10 позиций) и Сербия (-10 позиций). Такая ситуация объясняется тем, что в указанных странах участились случаи враждебных высказываний в адрес СМИ со стороны политиков. Также свободу медиа ограничивают их владельцы.
"Репортеры без границ" также отмечают рост давления на независимые СМИ и государственную пропаганду в России (148-е место), усиление цензуры в Китае (176-е место) и давление на СМИ в Польше (58-е место). Наиболее опасной для работы в СМИ страной признали Сирию, где в 2017 году убили 13 журналистов.
Согласно рейтингу, первое место продолжает занимать Норвегия, а последнее - КНДР. В десятке стран-лидеров по состоянию свободы прессы находится Швеция, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика.
- Напомним, по версии Freedom House в Украине снизился уровень свободы слова. Причиной этого стали блокировки сайтов соцсетей и физические нападения на журналистов.
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