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Украина улучшила позицию в рейтинге свободы прессы, - "Репортеры без границ"


фото: DPA
За прошлый год Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы по версии "Репортеров без границ", заняв 101-е место среди 180 стран

Соответствующие данные содержатся в индексе свободы прессы по состоянию на 2018 год, опубликованном на сайте организации.

По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на одну позицию и заняла 101-е место, набрав 31,16 баллов. В 2017 году состояние свободы прессы оценили в 33,19 баллы.

Всего в рейтинге оценивается по шкале от 1 до 100, и чем ниже показатель, тем лучше ситуация со свободой слова. Параметрами показателей является независимость медиа и их многообразие, условия работы журналиста, самоцензура, правовая защита и интеллектуальная прозрачность.

В целом, по оценке "Репортеров без границ", состояние свободы слова больше ухудшилось в европейских странах. Среди 5 стран мира, рейтинг которых уменьшился больше, четыре из Европы: Мальта (-18 позиций), Чехия (-11 позиций), Словакия (-10 позиций) и Сербия (-10 позиций). Такая ситуация объясняется тем, что в указанных странах участились случаи враждебных высказываний в адрес СМИ со стороны политиков. Также свободу медиа ограничивают их владельцы.

"Репортеры без границ" также отмечают рост давления на независимые СМИ и государственную пропаганду в России (148-е место), усиление цензуры в Китае (176-е место) и давление на СМИ в Польше (58-е место). Наиболее опасной для работы в СМИ страной признали Сирию, где в 2017 году убили 13 журналистов.

Согласно рейтингу, первое место продолжает занимать Норвегия, а последнее - КНДР. В десятке стран-лидеров по состоянию свободы прессы находится Швеция, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика.

  • Напомним, по версии Freedom House в Украине снизился уровень свободы слова. Причиной этого стали блокировки сайтов соцсетей и физические нападения на журналистов.
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