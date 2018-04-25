Украина стала крупнейшим экспортером яиц в ЕС
25 апреля, 2018, 21:09
Украина с начала года была крупнейшим экспортером яиц в ЕС
Об этом сообщает “Польское радио”.
Отмечается, что Украина экспортирует 38% всех ввозимых на территорию Европейского Союза яиц. Таким образом украинские поставки превысили даже импорт из Соединенных Штатов Америки.
Согласно информации Европейской Комиссии, только в январе текущего года євросоюзні страны закупили в Украине 874 тонны яиц и яичных продуктов, то есть в несколько раз больше, чем в январе прошлого года.
- Недавно посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что украинский экспорт на европейские рынки вырос на 30%.
- В феврале более 14 тысяч украинских компаний вышли на рынок ЕС.
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