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Украина проиграла Хорватии на чемпионате мира по хоккею


фото: wmib2018.iihf.hockey
Сборная Украины проиграла Хорватии на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1B

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В третьем туре мирового первенства в дивизионе 1B в Каунасе (Литва) сборная Украины уступила Хорватии со счетом 2:4.

Украинцы провалили первый период, в течение которого пропустили трижды - от Ивана Янковича, Томислава Заноски и Доминика Канаэта. Команда Александра Савицкого опомнилась лишь в третьем периоде - отставание в счете сократили Кирилл Катрич и Дмитрий Нимненко. Наши хоккеисты попытались перевести матч в овертайм на последней минуте основного времени заменили голкипера на полевого игрока. Забить сборной Украины не удалось, зато Хорватия забросила в пустые ворота четвертую шайбу.

Украина проиграла 2:4 и с 3 очками опустилась на предпоследнее, пятое место в турнирной таблице.

27 апреля украинцы сыграют с Литвой, а завершат выступления на турнире 28 апреля матчем против Японии.

Сборная Украины начала выступление на мировом первенстве с победы над Румынией - 3:0, а во 2-м туре уступила Эстонии - 0:2.

На прошлой неделе юниорская сборная Украины по хоккею U-18 неожиданно выиграла чемпионат мира в дивизионе 1B, который проходил в Киеве.


 

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